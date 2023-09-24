Дизайнеров одежды поддержат сертификатами на 350 тысяч рублей в Петербурге

Участников проекта «Петербургский дизайн» поддержат сертификатам суммой в 350 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дизайнеры из Петербурга получат дополнительную поддержку от властей города. Для развития модной индустрии города Смольный со следующего года введет новые меры поддержки участников проекта «Петербургский дизайн». Городской Фонд развития субъектов малого и среднего бизнеса будет выдавать им сертификаты в 350 тысяч рублей.

Подобная финансовая поддержка позволит молодым дизайнерам держаться на плаву и покрыть до 80% затрат от стоимости заказа. Об этом рассказали на форуме «Мой бизнес».

- Получение сертификата позволит модным дизайнерам отшиваться, не уходя далеко из нашего города, а производствам – найти дополнительные заказы, - цитируют «Ведомости Северо-Запад» директора Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерия Береснева.

Проект «Петербургский дизайн» с 2022 года помогает брендам Петербурга размещаться в торговых центрах города. Какое количество средств планируют выделить на сертификаты для участников проекта, пока неизвестно.