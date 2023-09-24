«Зенит» проиграл «Локомотиву», пропустив в самой концовке

Артем Дзюба отыграл 78 минут., но не забил Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» в главном матче 9 тура РПЛ проиграл московскому «Локомотиву». Хотя начала команда неплохо. В первом тайме забил Маттео Касьерра забил после навеса точным ударом головой.

Но во втором тайме «Локомотив» прибавил. Максим Глушенков сравнял счет на 59-й, а на 91-й Наир Тикнизян вывел гостей вперед. Самое интересное, что Тикнизяна еще и удалили на 97-й минуте игры. Но «Зениту» это уже не помогло.

Дзюба тоже принимал участие в игре, его заменили на 78-й минуте. Нельзя сказать, что его вклад в победу «Локомотива» был существенным. Также неизвестно, пожал ли он руку Семаку или опять предпочел его не заметить.

Петербургский клуб проиграл на своем поле второй раз в нынешнем сезоне. Первый раз уступили 6 августа «Динамо» (2:3). За весь прошлый сезон у «Зенита» всего один такой матч. Сейчас у команды 17 очков она занимает третье место в таблице Мир РПЛ. Следующий матч - в субботу, 30 сентября против «Оренбурга» в гостях.