В результате жесткой аварии на КАД в Петербурге перевернулся автомобиль

На КАД в Петербурге в результате аварии перевернулся автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

Не у всех конец недели выдался спокойным. Например, для двух водителей, встретившихся на КАД в Петербурге. Перед Вантовым мостом столкнулись две легковушки. Об этом сообщают подписчики группы Вконтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер | Онлайн | СПб». В результате одна перевернулась и так и осталась лежать на крыше. Второму автомобилю повезло чуть больше. Он устоял на колесах, но на ремонт бампера владельцу придется съездить.

- В пробке стояли очень долго, - жалуются подписчики группы.

После ДТП машины на КАД встали намертво. Все три полосы были забиты. О пострадавших не сообщается.

Ранее spb.kp.ru писала о массовой аварии на Лесном проспекте. Пять автомобилей столкнулись на трамвайных путях. В одной из машин находились сотрудники ГИБДД. В результате ДТП образовалась пробка, встало движение трамваев.