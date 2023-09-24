Ксения Собчак пришла в платье с глубоким декольте на благотворительный бал в Петербурге

Собчак появилась на благотворительном бале в платье с глубоким декольте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Телеведущая Ксения Собчак посетила благотворительный бал, посвященный 150-летию Федора Шаляпина. Во Владимирском дворце в Петербурге Собчак появилась в черном платье-бюстье, расшитом пайетками, с глубоким вырезом в области декольте и босоножках на шпильке. В дополнение к образу журналистка выбрала несколько золотых браслетов с бриллиантами и колье-чокер.

Подруги оценили платье Ксении Анатольевны. Фото: СОЦСЕТИ

Образ не остался незамеченным поклонниками журналистки. Однако далеко не всем он пришелся по душе. В комментариях под постом в Telegram-канале подписчики журналистки разбились на два лагеря, одни указывали на лишний вес, критиковали наряд за откровенность, а другие восхищались вкусом и тем, как Собчак подобрала образ на мероприятие.

- Ксения Анатольевна, высший пилотаж, - писали поклонники в комментариях.

Некоторые подписчики же предположили, что журналистка беременна или ей пора срочно садиться на диету.