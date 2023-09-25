Форвард «Локомотива» Дзюба после матча с «Зенитом» заявил, что не знает Семака

Дзюба ушел от ответа на вопрос о примирении с Семаком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впервые с 2017 года «Локомотив» обыграл «Зенит». Но не только этим запомнился матч девятого тура «Мир Российской премьер-лиги» между московской и петербургской командами. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сделал вид, что не знаком с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Об этом пишет «Матч ТВ».

- А кто это? - ответил Дзюба на вопрос о примирении с тренером «Зенита».

Напомним, что уже давно между Дзюбой и Семаком наблюдаются довольно напряженные отношения. Так, в марте форвард заявил, что с главным тренером «Зенита» у него нет никакого конфликта, они просто друг с другом не разговаривают. А когда в апреле на матче в Москве «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 1:2, Дзюба не пожал руку Семаку. Сам же главный тренер тогда сказал, что это решение футболиста, а он по этому поводу ничего не подумал.