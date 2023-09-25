Переменная облачность и без осадков: Антициклон повлияет на погоду в Петербурге 25 сентября

Воздух в Петербурге 25 сентября прогреется до +18 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осень начинает входить в свои права в Петербурге, принося с собой прохладную и пасмурную погоду. Однако 25 сентября небо в Северной столице лишь иногда будут затягивать облака. Да и дождей в понедельник не ожидается. Но в сравнении с прошлой неделей, сегодня будет достаточно прохладно - воздух прогреется всего до +18 градусов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 25 сентября, Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность и обойдется без осадков. Температура составит от +16 до +18 градусов, - указал синоптик.

Ветер подует с запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 771 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Похожая погода будет и во вторник, 26 сентября. В этот день в Петербурге дождей также не стоит ждать. А температура составит от +17 до +19 градусов.