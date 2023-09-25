Пьяного водителя со стрельбой задержали в Петербурге

Полицейские со стрельбой остановили автомобиль с пьяным петербуржцем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейская погоня за пьяным водителем в Петербурге закончилась стрельбой. Выявить автомобилиста в опьянении помог очевидец. Он увидел, как мужчина на заправке шатаясь дошел до «Форда Фокус» и скрылся в неизвестном направлении. Спустя час полицейские нашли разыскиваемую машину. Однако, увидев патруль, водитель прибавил скорость. Поэтому правоохранителям пришлось начать преследование. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, выезжал на встречную полосу движения, чем создавал угрозу жизни и здоровью граждан, - отметили в ведомстве.

Чтобы остановить «Форд», полицейским пришлось стрелять по колесам. В поселке Зеленый холм автомобиль удалось остановить. За рулем находился 25-летний пьяный петербуржец. В отношении него составили сразу четыре административных протокола: за неповиновение полицейским, невыполнение требований об остановке, нарушение расположение авто на дороге и управление в состоянии опьянения.