Мигрант изрезал коллегу-строителя у парка в Петербурге

Мигранта задержали за нападение с ножом на коллегу-строителя у парка в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 24 сентября у парка «Василеостровец» в Петербурге произошла поножовщина. Два мигранта-строителя поссорились, и один из них схватился за нож. Он несколько раз воткнув лезвие в коллегу, а затем скрылся с места преступления. Один из очевидцев случившегося позвонил в полицию. На место приехали правоохранители и скорая помощь. Пострадавшего увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Установлено, что около 07:30 у дома 10 корпус 2 по 25 линии В.О. 38-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, разнорабочий строительной организации, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес множественные колото-резаные ранения своему 32-летнему коллеге-соотечественнику, - говорится в сообщении ведомства.

В тоже утро по «горячим следам» нашли предполагаемого преступника. Его задержали у дома 41 по 12 линии В.О. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.