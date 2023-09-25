В складской зоне на Кубинской улице в Петербурге не разрешили строить жилые дома

Власти Петербурга отказали в строительстве жилого комплекса на складской площадке на Кубинской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания «Тандем-Истейт» просила перевести почти восемь гектаров земли на Кубинской улице в Петербурге из производственной зоны в жилую. Там хотели построить современный жилой квартал с двумя детскими садами на 100 и 120 мест. Что касается школ, то строить ее не собирались. Но обеспечить семьи с детьми, которые жили бы в этом квартале, местами в школы планировали за счет профицита мест в общеобразовательном учреждении на Кубинской, 76. Однако комиссия по подготовке изменений в Генплан отменила эту заявку. Это указано в протоколе комиссии.

- Заявитель является правообладателем земельного участка. В настоящее время производственная деятельность на земельном участке не ведется. Здания и сооружения сдаются в аренду. Предлагаем изменить функциональную зону П на зону Ж4, - говорится в заявке.

Как указано в протоколе, комиссия в переводе отказала из-за того, что участок земли не соответствует критериям оценки.