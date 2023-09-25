Пенсионерка оставила сумку с 400 тысячами рублей у мусорки в Петербурге

88-летняя пенсионерка из Петербурга потеряла 400 тысяч рублей, забыв сумку на скамейке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

88-летняя жительница Колпино из-за своей рассеянности лишилась 400 тысяч рублей и документов. Все произошло днем 23 сентября. Женщина отдыхала на лавочке во дворе дома 89 по улице Веры Слуцкой. А потом ушла, забыв сумку. Когда пенсионерка вернулась, то внутри сумки уже не было денег. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина обратилась в полицию 24 сентября. Она рассказала, что накануне оставила сумку с документами и 400 тысячами рублей на скамейке у мусорного контейнера. Через 20 минут пенсионерка вернулась к скамейке. Сумка лежала на месте, но уже пустая, - передает источник.

Во дворе установлены камеры видеонаблюдения. Правоохранители изъяли записи. Сейчас личность человека, который вытащил деньги из сумки пенсионерки, устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.