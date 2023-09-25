Петербург вошел в топ-10 городов России по уровню зарплат

Петербург занял девятое место в рейтинге городов по уровню зарплат в России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург вошел в десятку городов России, которые лидируют по уровню зарплат. Аналитики рассчитали соотношение средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Данный показатель в Северной столице оказался равен 4,16, что вывело город на девятое место в рейтинге. Такие данные приводит РИА Новости.

- Среднемесячная чистая заплата в Петербурге в первом полугодии 2023 года оказалась равна 93,7 тысячи рублей. Относительно первой половины 2022 года она выросла на 10,5 процентов, - указали аналитики.

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, где средняя зарплата составила 142,6 тысячи рублей. На нее можно купить шесть фиксированных потребительских наборов. На втором месте расположился Салехард с зарплатой 127,2 тысячи рублей. А замкнула тройку лидеров Москва. Там хоть в среднем и зарабатывают больше - 137,7 тысячи рублей, но на эти деньги можно купить меньше потребительских наборов - 4,78 против 5,35 у Салехарда.