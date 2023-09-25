«Вез 120 кг гашиша»: Полицейские в Ленобласти поймали распространителя наркотиков

В машине мужчины нашли наркотики. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в распространении наркотических средств. Его задержали в селе Никольское на Киевском шоссе. Автомобиль подозреваемого остановили сотрудники ГИБДД. За рулем «Форда Мондео» находился 40-летний житель Всеволожского района. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили шесть полимерных строительных мешков, в каждом из которых было по несколько пакетов с неизвестным веществом общим весом свыше 121,5 килограмма, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После экспертизы выяснилось, что в пакетах был гашиш. Возбуждено уголовное дело. Водителя автомобиля задержали и поместили под стражу. На данный момент продолжается предварительное расследование, других участников преступной группы разыскивают.