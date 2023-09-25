Последние сентябрьские дни в Петербурге подарят тепло до +21 градусов

Теплая и сухая погода задержится в Петербурге до конца сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Петербурге не может не радовать. Последнее время в городе держится довольно теплая и сухая погода, что непривычно для осени. Конечно, иногда идет дождь, но это происходит не так часто, как было в прошлые годы. Сентябрь в этом году особо отметился. Несколько дней температура в Северной столице била рекорды многолетних наблюдений. И тепло все еще не хочет уходить из города. В начале недели хоть и будет +16…+18 градусов, но уже со среды ожидается потепление до +21 градуса. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Начавшаяся неделя снова будет очень теплой и практически сухой. Пришедший с юго-запада в наши районы антициклон будет определять погоду большую часть недели. При такой теплой погоде в последнюю неделю сентября трудно будет снизить среднемесячную температуру воздуха в Северной столице, поэтому и третья декада месяца, и весь сентябрь окажутся самыми теплым за все годы наблюдений, - отметил синоптик.

Но в конце недели в Петербург придет привычная осенняя погода. Температура начнет падать, и будут идти дожди.