Студентам предложили разработать логотип для ЗакСа Петербурга

Студенты придумают логотип для ЗакСа. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

В Петербурге студентам предложили создать логотип для Законодательного Собрания. В следующем году городскому парламенту исполнится 30 лет. В честь этого нужен понятный, выразительный и узнаваемый символ. Об условиях конкурса 25 сентября в своем телеграмм-канале рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Ребята, не упустите возможность проявить себя и пополнить портфолио. Еще один приятный бонус - денежная премия. Автор лучшего лого получит 50 тысяч рублей, за второе и третье место - 30 и 10 тысяч соответственно. Дерзайте! – написал спикер ЗакСа.

В конкурсе могут поучаствовать студенты вузов и колледжей, где есть творческие специальности. Заявки и работы можно отправить до 24 ноября. Их ждут на электронной почте - kpz@assembly.spb.ru. Подробные условия участия опубликованы на сайте Законодательного Собрания.