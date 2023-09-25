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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:51

Студентам предложили разработать логотип для ЗакСа Петербурга

Принять участие в конкурсе могут студенты вузов и колледжей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студенты придумают логотип для ЗакСа. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

Студенты придумают логотип для ЗакСа. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

В Петербурге студентам предложили создать логотип для Законодательного Собрания. В следующем году городскому парламенту исполнится 30 лет. В честь этого нужен понятный, выразительный и узнаваемый символ. Об условиях конкурса 25 сентября в своем телеграмм-канале рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Ребята, не упустите возможность проявить себя и пополнить портфолио. Еще один приятный бонус - денежная премия. Автор лучшего лого получит 50 тысяч рублей, за второе и третье место - 30 и 10 тысяч соответственно. Дерзайте! – написал спикер ЗакСа.

В конкурсе могут поучаствовать студенты вузов и колледжей, где есть творческие специальности. Заявки и работы можно отправить до 24 ноября. Их ждут на электронной почте - kpz@assembly.spb.ru. Подробные условия участия опубликованы на сайте Законодательного Собрания.