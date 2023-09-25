Петербуржец продал взятый в аренду автомобиль и получил четыре года колонии

Петербуржцу дали четыре года колонии за продажу арендованной иномарки и похищение взятых в аренду снегоболотоходов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца приговорили к четырем годам в исправительной колонии общего режима за крупное мошенничество. Дело в том, что мужчина взял в аренду «Мерседес-Бенц», который стоит 4 млн рублей, и продал его за 1,6 млн рублей. Кроме того, горожанин арендовал два снегоболотохода с прицепами, стоимость которых превышает 2,8 млн рублей. Для оформления договора он использовал поддельный паспорт. А когда пришел срок отдавать транспорт обратно, то он так и не появился. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В судебном заседании мужчина вину признал. Он выплатил потерпевшим по 15 тысяч рублей, а похищенное имущество вернул собственникам, - говорится в сообщении ведомства.

Кстати, добросовестный покупатель «Мерседеса», который из-за мошеннических действий продавца лишился машины, обратился с гражданским иском. Суд его удовлетворил и обязал петербуржца выплатить 1,6 млн рублей в качестве материального ущерба.