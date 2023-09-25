Гендиректором «Метростроя Северной Столицы» стал Дмитрий Васильев

В «Метрострое Северной столицы» сменился руководитель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «Метрострое Северной столицы» сменился генеральный директор. На смену Кириллу Петрову пришел Дмитрий Васильев. Он вступит в должность с 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отметим, что слухи о смене руководителя появились еще на прошлой неделе. Однако тогда в «Метрострое Северной столицы» spb.kp.ru данную информацию не подтвердили, так как решение еще не было принято.

- В соответствии с решением Совета директоров АО «Метрострой Северной Столицы» с 26 сентября генеральным директором компании назначен Дмитрий Васильев, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Васильев имеет большой опыт в сфере метростроения. В частности, он принимал участие в строительстве станций «Дунайская», «Проспект Славы», «Зенит», «Шушары» и других. В должности руководителя АО планирует сделать упор на увеличении темпов строительства новых станций метрополитена Петербурга и на наращивании производственно-технической базы компании.