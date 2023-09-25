Филармония в Петербурге откроет концертный сезон в день рождения Шостаковича

В филармонии стартует концертный сезон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, когда филармония начнет свой концертный сезон. Открытие сезона запланировали в день рождения Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба учреждения 25 сентября.

- В этот вечер на сцене Большого зала – Заслуженный коллектив России, главный дирижер оркестра, народный артист России Николай Алексеев, солист – победитель множества престижных международных конкурсов, один из лучших пианистов своего поколения – Дмитрий Шишкин, - рассказали в филармонии.

Со сцены прозвучат сочинения Рахманинова, а именно «Остров мертвых» и рапсодия на тему Паганини. Из произведений Шостаковича зрители услышат Десятую симфонию.

- Отражением этих мрачных событий стала глубоко трагическая музыка, пронизанная звучанием монограммы композитора – мотивом D-Es-C-H, свидетельствующим о личном, автобиографическом содержании партитуры, - говорится в сообщении.

Концерт начнется 25 сентября в 20:00. Билеты стоили 600 рублей, но к понедельнику их раскупили.