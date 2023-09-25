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НовостиЧто происходит25 сентября 2023 9:23

Неадекватный мужчина пырнул ножом инспектора ГИБДД в Петербурге

Петербуржец подбежал к инспектору ГИБДД и пырнул его ножом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемого быстро задержали и отвезли в отдел.

Подозреваемого быстро задержали и отвезли в отдел.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, который напал на инспектора ДПС и ранил его ножом. Он внезапно подбежал к служебному автомобилю. Все произошло около десяти часов утра 25 сентября на перекрестке улицы Анисимова и Оборонной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Нападавшим оказался 35-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали. Его состояние не уточняется. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

На данный момент, материалы о насилии в отношении представителя власти направили в следственные органы для принятия процессуального решения. Уголовное дело пока не возбудили.