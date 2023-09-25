«Самокат» оштрафовали по делу о массовом отравлении петербуржцев

«Самокату» выписали штраф в 20 тысяч рублей по делу о массовом отравлении петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге рассмотрели административное дело о нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов в отношении компании «Умный ритейл», который выступает юридическим лицом сервиса доставки продуктов «Самокат». Напомним, что причиной для этого послужило отравление 274 петербуржцев едой от компании Greenbox. За нарушение «Самокату» придется выплатить штраф в 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Установлено, что в «Умном ретейле» при реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и сроки годности пищевой продукции; допускается хранение и реализация недоброкачественного пищевого сырья и готовой пищевой продукции, а также другие нарушения, - указали в пресс-службе.

Среди других нарушений также выявили несоблюдение температурного режима, из-за чего пришлось выбросить более 15,5 килограммов еды. Помимо прочего, на предприятии отсутствовали средства для дезинфекции помещений и бегали тараканы. Кроме того, не обрабатывались термосумки, в которых доставляют продукты.

Однако, по словам представителя компании, сейчас все нарушения устранены.

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