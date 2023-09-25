Ленинградский зоопарк изменит режим работы с 26 сентября

Кассы будут закрываться в 18:00. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге изменится режим работы Ленинградского зоопарка. С 26 сентября полюбоваться любимыми животными можно будет с 10 до 19 часов. А кассы будут закрывать еще за час до закрытия. Режим меняется, потому что на улице стало раньше темнеть. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

- Все животные доступны для обзора: тропические звери и птицы находятся в крытых павильонах, а жителей умеренного пояса и полярных зон можно все так же увидеть во внешних вольерах, - говорится в сообщении.

Посетителям напомнили, что круг катания теперь будет работать с 11 до 18 часов с перерывом с 14 до 15. Режим работы может меняться из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, накануне депутаты Петербурга предложили штрафовать россиян, которые выгуливают своих собак без намордников. Такая инициатива будет рассмотрена Госдумой.