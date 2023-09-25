Почти треть петербуржцев обновляет гардероб раз в сезон

Почти половина петербуржцев покупает новую одежду без повода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга рассказали, что их мотивируют обновлять гардероб, и как часто они это делают. Так, согласно опросу Lamoda и аналитического агентства A2:Research, 31% горожан покупают новую одежду и обувь раз в сезон, а еще 24% делают это раз в месяц. При этом почти половине опрошенных не нужен повод, чтобы сходить за обновками. Но для каждого седьмого важно следовать модным трендам, а еще 11% идут в магазин за одеждой для важного события.

- Для 30% мужчин шоппинг - это базовая необходимость. Однако каждому четвертому представителю мужского пола покупка новых вещей приносит искреннюю радость. Для женщин, согласно опросу, покупка обновок - это лишь способ поднять настроение (24%) и возможность выразить свой стиль (20%), - добавили аналитики.

Большинство людей не хотят сильно тратиться на обновление гардероба. Среди женщин только 18% готовы отдать на новые вещи до 100 тысяч рублей в год, а еще 9% - от 100 до 200 тысяч рублей. Среди мужчин лишь 13% выделяют на обновки до 100 тысяч рублей, а 20% тратят на это не больше 50 тысяч рублей.