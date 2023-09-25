Петербуржец отделался условным сроком за угрозу взорвать мост во время «Алых парусов»

Петербуржцу дали условный срок за ложную угрозу взорвать Троицкий мост во время «Алых парусов». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о готовящемся теракте во время празднования «Алых парусов» в 2023 году. Днем 24 июня мужчина, будучи пьяным, позвонил в 112 и заявил, что Троицкий мост взорвется, когда под ним будет проходить корабль. Бомбу не нашли, а на горожанина возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Своими действиями мужчина поставил под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов государственной власти, - отметили в пресс-службе.

Петербуржец полностью признал вину и раскаялся. Суд принял во внимание, что он не судим, воспитывает троих детей, имеет родителей пенсионного возраста, трудоустроен и имеет положительные характеристики. Кроме того, мужчина компенсировал затраты МВД. В связи с этим его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.