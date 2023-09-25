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НовостиЧто происходит25 сентября 2023 10:23

Петербуржец отделался условным сроком за угрозу взорвать мост во время «Алых парусов»

Жителю Петербурга дали три года условно за ложную угрозу взорвать мост во время «Алых парусов»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржцу дали условный срок за ложную угрозу взорвать Троицкий мост во время «Алых парусов».

Петербуржцу дали условный срок за ложную угрозу взорвать Троицкий мост во время «Алых парусов».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о готовящемся теракте во время празднования «Алых парусов» в 2023 году. Днем 24 июня мужчина, будучи пьяным, позвонил в 112 и заявил, что Троицкий мост взорвется, когда под ним будет проходить корабль. Бомбу не нашли, а на горожанина возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Своими действиями мужчина поставил под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов государственной власти, - отметили в пресс-службе.

Петербуржец полностью признал вину и раскаялся. Суд принял во внимание, что он не судим, воспитывает троих детей, имеет родителей пенсионного возраста, трудоустроен и имеет положительные характеристики. Кроме того, мужчина компенсировал затраты МВД. В связи с этим его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.