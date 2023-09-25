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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 10:25

Двое водителей устроили жесткое ДТП в Петербурге, пытаясь проехать на красный свет

Две машины поехали на красный свет и столкнулись в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции проводят проверку.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткое ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга около девяти часов утра 25 сентября. Авария случилась на перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе. На дороге столкнулись каршеринговый автомобиль «Фольксваген Поло» и машина «Хонда Цивик». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водители совершали маневры на запрещающий сигнал светофора, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Водитель каршерингового автомобиля в тяжелом состоянии попал в больницу. Другой мужчина тоже получил травмы. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Петербурге инспектора ГИБДД пырнул ножом неадекватный мужчина. Он подбежал к служебной машине и напал на сотрудника. Его задержали.