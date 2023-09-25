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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 10:54

Против петербуржца, пырнувшего ножом инспектора ГИБДД, возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили на неадеквата, который пырнул инспектора ГИБДД ножом в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения неадеквата на сотрудника ГИБДД. Это случилось 25 сентября около десяти часов утра в Колпинском районе на остановке общественного транспорта. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанес несколько ударов ножом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшего сотрудника отвезли в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. 35-летнего виновника случившегося задержали через некоторое время. Скоро ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника полиции продолжается. Специалисты выяснят, по какой причине мужчина пошел на преступление.