Против петербуржца, пырнувшего ножом инспектора ГИБДД, возбудили уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения неадеквата на сотрудника ГИБДД. Это случилось 25 сентября около десяти часов утра в Колпинском районе на остановке общественного транспорта. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанес несколько ударов ножом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшего сотрудника отвезли в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. 35-летнего виновника случившегося задержали через некоторое время. Скоро ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника полиции продолжается. Специалисты выяснят, по какой причине мужчина пошел на преступление.