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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:01

Видео нападения мужчины с ножом на инспектора ГИБДД в Петербурге появилось в Сети

СК опубликовал видео с моментом нападения мужчины с ножом на инспектора ГИБДД в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На петербуржца, напавшего на инспектора ГИБДД, завели уголовное дело.

На петербуржца, напавшего на инспектора ГИБДД, завели уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая ситуация произошла утром 25 сентября в Петербурге. На перекрестке улицы Анисимова и Оборонной стоял экипаж ГИБДД, как вдруг к ним подбежал неадекватный мужчина и напал на одного из полицейских с ножом. Он сначала нанес несколько ударов по спине, а потом начал бить в грудь и лицо. Инспектор, несмотря на полученные травмы, сумел дать отпор злоумышленнику. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовали в ГСУ СК России по Петербургу.

- Потерпевший госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, - говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего задержали. Им оказался 35-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.