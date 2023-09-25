«Фашисты забросали гранатами»: Землянку с погибшими в годы Великой отечественной войны людьми нашли в Новгородской области

В Новгородской области нашли землянку с убитыми в годы Великой отечественной войны 253 мирными жителями. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Времена Великой Отечественной войны были по-настоящему жестокими. Немало людей тогда погибло, и исследователи до сих пор ищут некоторые захоронения. Недавно в Новгородской области нашли одно из таких мест. Его обнаружили следователи-криминалисты совместно с поисковиками общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова». Они провели раскопки землянки, где в годы войны каратели уничтожили 253 мирных жителя деревень Бычково и Починок.

- Во время зверств немецко-фашистских захватчиков жители смогли убежать и скрыться в землянке, расположенной в лесном массиве рядом с деревней. Каратели нашли указанную землянку, забросали ее гранатами, а после этого всех, кто находился там, сожгли огнеметами, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Новгородской области.

Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о геноциде советского народа в период войны. В рамках этого дела проведут судебные экспертизы, поговорят с родственниками выживших в тот день и выполнят ряд других следственных действий, чтобы потом приобщить материалы к расследованию.