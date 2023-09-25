Конференция «Помогать – легко» пройдет в Петербурге 13 октября

В выставке примут участие Волонтеры Победы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конференция добровольцев и неравнодушных людей «Помогать – легко» пройдет в рамках форума «Старшее поколение». Организатором мероприятия выступает АНО «СоБытие» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Конференция пройдет 13 октября в павильоне H КВЦ «Экспофорум».

- Можно проявить свое неравнодушие и интерес к судьбе других людей, присоединившись к одной из волонтерских инициатив или определив свою будущую профессию – оказание помощи людям. Именно для этой цели пройдёт конференция добровольцев и неравнодушных людей «Помогать – легко», - рассказали организаторы.

В конференции примут участие ведущие специалисты-практики социальной сферы, лидеры добровольческих объединений, представители учебных заведений и другие представители экспертного сообщества.

На конференции будут работать три секции. Первая - направлена на ориентацию молодежи, вторая - посвящена работе добровольческих объединений, а третья - мастер-классам.

Помимо этого, с 11 по 13 октября будет работать тематическая выставочная экспозиция «Добровольчество Санкт-Петербурга». Участие в выставке подтвердили крупнейшие волонтерские организации, в том числе «Волонтеры победы», «Старость в радость», «Яркая жизнь».