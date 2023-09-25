В Петербурге предложили нанести сплошные линии на КАД для борьбы с пробками

Водители Петербурга предлагают бороться с пробками на КАД с помощью сплошных линий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пробки на кольцевой автомобильной дороге в Петербурге дело привычное. Только вот возникают они, по словам водителей, не из-за частых ДТП, а из-за желающих перестроиться с левой полосы в правую. Автомобилисты уверены, что эту проблему можно было бы решить, если бы на дороге нанесли сплошные линии. Об этом пишет «Мойка78».

- В большинстве случаев заторы не из-за ДТП, а из-за тех, кто мчит по левой, а потом за 200-300 метров до съезда резко уходит вправо. Все начинают тормозить. Таких уникумов за рулем пруд пруди, - рассказал один из водителей Северной столицы.

Другой автомобилист отметил, что пробки из-за таких маневров наблюдаются на любой развязке в любое время дня. Поэтому водители уверены, что сплошные линии надо наносить за километр от развязок, чтобы перестраиваться было нельзя.

Другое предложение высказал зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов. Он считает, что проблема может быть решена установкой пластиковых ограждений перед съездом на развязку или появлением камер, которые штрафуют.