Мужчина разбил дверь НИИ в Петербурге за отказ пустить его внутрь

Росгвардейцы задержали мужчину, разбившего дверь НИИ в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нелегкая ночка выдалась у вахтера научно-исследовательского института на 2-й линии Васильевского острова в Петербурге. Около двух часов ночи в дверь учреждения постучался неизвестный. Он требовал впустить его внутрь. Но когда вахтер ему отказал, то мужчина с силой ударил по стеклу двери кулаком, от чего оно разбилось. А после спешно ретировался с места происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Вахтер нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Узнав обстоятельства случившегося, они начали розыск предполагаемого преступника.

- Сотрудники вневедомственной охраны, работая по горячим следам, обнаружили на Большом проспекте 37-летнего мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, и имевшего характерные повреждения после удара по стеклу, - добавили в ведомстве.

Росгвардейцы задержали горожанина и передали его полицейским. Оказалось, что ранее мужчина был судим за грабеж.