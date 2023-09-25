Студенты разработают новые туристические маршруты по Петербургу

В Петербурге могут появиться туристические маршруты, которые разработали студенты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге могут появиться туристические образовательные маршруты, которые разработали студенты. В этом поможет проект «Познавая, создавай будущее!» от Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В раках проекта участники пройдут мастер-классы и практические занятия, которые помогут им создать свою авторскую экскурсию. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма.

- В конце курса студенты представят свои предложения экспертам, которые занимаются продвижением Санкт-Петербурга на туристском рынке, и получат рекомендации по совершенствованию проекта. А лучшие работы будут реализованы, - добавили в комитете.

Отмечается, что проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, а также при информационном содействии Конгрессно-выставочного бюро.