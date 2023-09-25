Голкипер Никита Серебряков перейдет из «Адмирала» в СКА

СКА примет нового игрока. Фото: пресс-служба СКА

Стало известно, что вратарь «Адмирала» Никита Серебряков перейдет к петербуржцам из СКА. Слухи об этом доносились еще в конце прошлого сезона, но тогда обмена не состоялось, потому что на тот момент он и не планировался. Об этом сообщает «Чемпионат».

- Главный тренер армейцев Роман Ротенберг был лично заинтересован в том, чтобы Ключников и Серебряков вместе представляли Петербург. 27-летний игрок после неудачного для «Адмирала» старта сезона всё-таки перебирается в Северную столицу, которая нуждается в новом основном голкипере после травмы Юхана Маттссона, - пишет издание.

На протяжении двух последних сезонов Никита Серебряков был основным голкипером дальневосточного клуба. Напомним, среди новичков в СКА также 20-летний Артемий Плешков, который по итогам недели стал лучшим новичком в КХЛ.