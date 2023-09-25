Ударил 149 раз: Суд отправил в колонию жителя Ленобласти, до смерти забившего возлюбленную

Суд дал мужчине 7 лет "строгача". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил возлюбленную в августе 2022 года. Против него тогда же возбудили уголовное дело, расследование которого длилось все это время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Мужчина нанес ей не менее 149 ударов руками и обутыми в ботинки ногами, в результате которых женщина скончалась на месте происшествия, - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

В тот день мужчина был пьян. Он не мог себя контролировать во время ссоры с женщиной. Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на семь лет. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Петербурге неадекватный мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом. Он несколько раз ударил его в спину. Сотрудник проходит лечение, а преступника задержали.