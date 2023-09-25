Потолок обрушился в квартире на улице Нестерова в Петербурге

В Петербурге обрушился потолок в квартире. Фото: Прокуратура Петербурга

В Петербурге выясняют обстоятельства и причины обрушения потолка на улице Нестерова. Штукатурка свалилась на пол в квартире девятого дома рано утром 25 сентября. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

- Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства обрушения штукатурного слоя на потолке в жилом доме, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура проводит проверку после обрушения потолка. Фото: Прокуратура Петербурга

По некоторым данным, из-за случившегося пострадала женщина, которая живет в квартире, где все произошло. На фотографиях видно, что обрушилась именно та часть потолка, которая находится над кроватью петербурженки.

Сотрудники управляющей компании отбили слабодержащие элементы штукатурного слоя. Поверхность потолка обследовали, чтобы избежать повторения ситуации. Официально о пострадавших не сообщается.