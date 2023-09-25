Ударил ножом в живот и сбросил с балкона: Мужчина жестоко убил жену в Карелии

Расследование убийства женщины продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Карелии мужчина жестоко убил супругу. Инцидент произошел 22 сентября в Петрозаводске в квартире на улице Черняховского. Против 33-летнего мужа возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия.

- По версии следствия, подозреваемый был пьян, между ним и его супругой началась ссора. Он избил жену, ударил ее ножом в живот, но и этого показалось мало. В итоге он сбросил женщину с балкона восьмого этажа. Она умерла на месте, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили несколько судебно-медицинских экспертиз, обвиняемого допросили. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Ленобласти мужчина получил семь лет колонии строгого режима за то, что жестоко убил сожительницу. Он не менее 149 раз ударил ее руками и ногами. Женщина умерла от полученных травм.