Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 10,8%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вновь выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, с 18 сентября количество заразившихся увеличилось на 10,8 процента. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сейчас в городе вакцинировали более 961 тысячи человек.

– Вакцинация – эффективнейший способ предупреждения сезонных заболеваний, а также их осложнений. К 25 сентября в Северной столице привиться успели более 961 тысячи человек, из которых 183 тысячи – дети, – уточнили в пресс-службе ведомства.

От общего числа вакцинировавшихся несовершеннолетние составили 17,8 процента. Как отметили эксперты, они входят в группу тех, кому такая профилактика необходима. В ведомстве также напомнили, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно от двух до трех недель. Категориями населения, которым прививка противопоказана, оказались люди с обострениями хронических заболеваний, повышенной чувствительностью организма к яичному белку или те, кто уже успел заболеть.