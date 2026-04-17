Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+8°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2026 8:35

Снег мешает поискам семьи Усольцевых, бесследно пропавших под Красноярском

СК возобновил поиски исчезнувшей семьи
Александр ДЫБИН
СК по Красноярскому краю раскрыл детали новых поисков Усольцевых в тайге.

Фото: Илья САВЧУК.

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, которая пропала в районе Кутурчинского Белогорья в сентябре 2025 года. Семья исчезла таинственным образом, не оставив следов. Это породило массу слухов и теорий. Как сообщает издание «Абзац» со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета по Красноярскому краю Юлию Арбузову, полноценной поисковой операции мешает сильная заснеженность территории.

- Поиски ведутся в Партизанском районе, там в общей сложности до 10 человек, но эти поиски не связаны именно с хождением по тайге. Выехали наши следователи, спасатели и представители «ЛизаАлерт». Основная сложность в поисках – снег, то есть заснеженная территория, – пояснила она.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь ушли в поход по урочищу Буратинка. Но перестали выходить на связь. Несколько месяцев велись поиски пропавших. В последний раз операцию возобновляли в январе 2026-го. Но следов семьи найти не удалось.