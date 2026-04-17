Эксперты обнаружили в продаже партию фальсифицированной красной икры

Важно изучать информацию о производителе перед покупкой красной икры.

Контрафакт, выдаваемый за продукцию бренда «Красное золото», заметили в онлайн-продаже. Предлагая якобы икру «напрямую от производителя», мошенники доставляют подделку в пластиковой таре без какой-либо маркировки.

Реализуется поддельная красная икра через массовые рассылки в мессенджерах, а также контекстную и таргетированную рекламу, ведущую на анонимные лендинги. При этом информация о реальном производителе отсутствует.

Представители группы компаний «Красное золото» сообщили, что такая продукция не имеет отношения к их продуктовой линейке. Оригинальная красная икра бренда реализуется только в стеклянных и жестяных банках с обязательной маркировкой «Честный знак».

«Покупая фальсификат, вы не просто рискуете деньгами — вы ставите под удар свое здоровье. Никто не знает, из чего и в каких условиях сделана эта подделка. Поэтому будьте внимательны, проверяйте упаковку и покупайте икру только в проверенных местах» — предупреждает Алексей Александров, директор по производству, главный технолог ООО ГК Красное золото.

Официальную информацию о подлинной продукции бренда «Красное золото» можно найти на сайте.

