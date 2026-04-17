3, 5 тысячи нарушений совершили самокатчики в Петербурге с начала 2026 года

В Петербурге с начала 2026 года водители самокатов совершили уже 3, 5 тысячи нарушений. Среди основных - неспешивание на пешеходном переходе, движение по проезжей части, трамвайным путям и прочие нарушения ПДД, поездки по несколько человек на одном самокате и поездки несовершеннолетних. Об этом Федерал Пресс сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

- Мониторинг ведет Городской центр управления парковками путем пешего инспектирования и видеомониторинга через «Безопасный город», - отмечает издание.

Полученные данные потом отправляют кикшерингу для принятия мер в отношении нарушителей. Обычно это штрафы, блокировка аккаунтов или предупреждение.

В то же время ежегодно число нарушений снижается. Так, если в 2024 году их было 98,8 тысячи, то в 2025 году – уже 49,1. Напомним, на сегодняшний день в 36 зонах в городе запрещено движение СИМ, а в 175 локациях скорость движения самокатов ограничена до 15 километров в час.