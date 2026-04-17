Никакого стакана с кофе и мороженого: За что могут оштрафовать в петербургском метро

За провоз некоторых продуктов и напитков в российском метро грозит штраф, напоминает юрист. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице и ряде других городов за провоз некоторых продуктов и напитков в метро грозит штраф. Правила петербургской подземки запрещают находиться на территории метро с едой и напитками в открытой таре. За подобное нарушение предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, напомним в разговоре с изданием «Абзац» юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

- Единой санкции в стране не существует, этот вопрос регулируется правилами конкретного метрополитена и региональным законом об административных правонарушениях, - отметил Русяев.

Так, в Москве, например, штраф грозит в случае потенциальной порчи имущества, вреда окружающим и загрязнение территории метро. По Кодексу Москвы об административных правонарушениях за такие действия следует штраф в размере 1000 рублей. Чаще всего рискует пассажир с открытым стаканом с кофе или банкой газировки, мороженым, едой на весу.