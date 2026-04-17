Адвоката Сергея Крикуна, защищавшего лидера Тамбовской ОПГ, отправили в СИЗО. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчину подозревают в покушении на убийство. По данным следствия, Крикун 7 октября 1997 года с намерением убить Тябута прибыл к его дому.

- Поднявшись на 9-й этаж, он открыл огонь по Тябуту, нанеся ему четыре пулевых ранения в жизненно важные органы. Однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи Тябут выжил, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Крикун был задержан 16 апреля 2026 года. Мужчина не признал свою вину и возражал против избрания меры пресечения.

Суд постановил заключить адвоката под стражу на 22 суток - до 7 мая 2026 года.

Напомним, собранные доказательства выступили против Крикуна. Его задержали, а в доме провели обыски. В кабинете следователя мужчине предъявили обвинение.