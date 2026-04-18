Французского князя Дмитрия Шаховского похоронили на кладбище в Петербурге

В Петербурге похоронили князя Дмитрия Шаховского - профессора, доктора историко-филологических наук и общественного деятеля. Его похоронили рядом с могилами известных предков на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. На церемонии прощания губернатор Александр Беглов возложил венок.

- Ушел из жизни князь Дмитрий Михайлович Шаховской - преданный патриот Отечества, человек, который своим происхождением и служением связывал все века российской истории, - рассказал на церемонии прощания Беглов. Губернатор выразил соболезнования семье князя и отметил его как истинного патриота. Шаховской посвятил себя объединению русских людей, оказавшихся за границей, и возвращению в Россию документального наследия эмигрантов.

Дмитрий Шаховской родился во Франции в семье эмигрантов, но всю жизнь был предан России. В 2005 году он получил российское гражданство. За свои заслуги его наградили высокими государственными наградами.

В 2019 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично наградил князя нагрудным знаком за вклад в международное сотрудничество. Шаховской окончил Сорбонну, преподавал в европейских университетах и написал множество трудов по истории дворянства и церкви.