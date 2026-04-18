В Петербурге прошел уникальный забег доноров в рамках масштабной программы, приуроченной к Неделе популяризации донорства крови и костного мозга и Национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля. 18 апреля в парке 300-летия состоялся «Донорский забег», в котором приняли участие 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. С 13 по 24 апреля петербуржцы смогут принять участие в акции и помочь нуждающимся. Цель программы - повысить осведомленность и популяризировать донорство среди жителей Северной столицы.

Так, 13 апреля в хоккейном клубе СКА на Российском проспекте сдали кровь болельщики и сотрудники клуба, 14 апреля состоялась акция для студентов и работников Петровского колледжа. 17 апреля Дни донора прошли в молодежном центре «Лигово» в Красносельском районе и в волонтерском центре РЖД «Добростудия» на Московском вокзале.

- 20 апреля сдачу крови организуют для студентов ИТМО и госслужащих в Невской Ратуше. А вот 21, 22 и 23 апреля Дни донора пройдут в Приморском, Невском и Колпинском районах, - рассказали в пресс-службе Смольного.

23-24 апреля акцию проведут для студентов и преподавателей СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 29 апреля в 15:00 в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоится торжественная церемония награждения почетных доноров России и Петербурга. Более 50 человек получат награды.

- Быть донором – значит бескорыстно помогать людям, отдавать другим частичку себя. Это черта, свойственная ленинградцам-петербуржцам, которая ярко проявилась в годы блокады, - отметил губернатор Александр Беглов. - Петербург поддерживает развитие донорства, и любой неравнодушный – может сдать кровь в медучреждениях, вузах и молодежных центрах.