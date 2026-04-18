Спасателям пришлось руками оттаскивать автомобиль. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Петербурге пожарным пришлось вручную оттаскивать легковушку из-за невозможности проехать на вызов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Юнтолово Live». Две пожарные машины не смогли въехать во двор – спасатели потеряли время, но все же смогли разобраться с неправильно припаркованным автомобилем – водитель оставил свой «Жигули» прямо посреди проезжей части.

Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию. Они раскачали автомобиль и переместили его на парковку, чтобы освободить проезд для экстренных служб. Восемь сотрудников МЧС смогли сдвинуть автомобиль с места.

Видео: https://t.me/untolovospb

- Слов нет. Надеемся, этого человека оштрафуют, - поделились очевидцы в телеграм-канале.

Толпа пожарных оттаскивает старый "Жигули". Фото: https://t.me/untolovospb

