Иномарка сбила школьника на электросамокате на проспекте Ветеранов в Петербурге

Вечером 19 апреля водитель «Хонда», выезжая из парковки у дома 89 на проспекте Ветеранов в Кировском районе, услышал внезапный удар. Когда 55-летний мужчина выбежал из салона, то увидел у колес 17-летнего юношу и кикшеринговый электросамокат. Незадолго то наезда последний ехал по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии, - уточнили в ведомстве.

В отношении водителя иномарки составили административный протокол о нарушении Правил дорожного движения. Полиция также начала проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах и причинах аварии.

