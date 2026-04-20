Электропоезд Петербург - Луга задавил насмерть мужчину

Пешеход переходил пути в неположенном месте.

На минувших выходных на 17 километре 5 пикета железнодорожного перегона Шоссейная - Александровская в Петербурге произошла трагедия. Электропоезд Петербург - Луга-1 наехал на человека, о чем сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

- В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте. Его личность пока не установили, - рассказали в ведомстве.

Транспортные полицейские установили, что незадолго до случившегося он пересекал пути в неположенном месте. Инцидент стал основанием для проведения проверки, задержки в движении поездов не допустили.

Жителей Петербурга и Ленинградской области призвали не пренебрегать правилами безопасности. Ведь основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является именно их нарушение.

