Владельца участка у сгоревшего кинотеатра «Слава» обязали убрать ларьки

После пожара в 2024 году вокруг известного кинотеатра «Слава» в Петербурге один за другим стали появляться ларьки. Разрешение на это дал владелец территории, который хотел таким образом извлечь прибыль. Но план обернулся проблемами, поскольку арендаторы не стали согласовывать внешний облик своих торговых павильонов, за что предприниматель начал получать штрафы. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- В итоге собственник принял решение избавиться от проблемного актива и расторгнуть договор аренды. Но торговцы и не думали съезжать, - рассказали в ГАТИ.

Владельцу скандального участка пришлось идти в суд, где его обязали освободить землю. Однако и после этого ответной реакции от арендаторов не последовало. Именно так ситуация выглядит на документах, но что в реальности, то есть платят ли они коммерсанту, неизвестно.

Тем временем ГАТИ выяснила, кто занимается поставкой электроэнергии в торговые павильоны и направила письмо в «Россети Ленэнерго». Организацию попросили проверить законность подключения. А самого бизнесмена обязали до 30 июля все-таки убрать ларьки. Если и на этот раз ничего не выйдет, то он снова получит новые штрафы.

