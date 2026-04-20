Железнодорожный вокзал на станции Павловск признали памятником

До наших дней памятник дошел практически без изменений. Фото: КГИОП

Железнодорожный вокзал на станции Павловск признали региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Напомним, в 1836 году между Павловском и Царским Селом проложили первую в России железную дорогу на конной, а затем на паровой тяге.

- Первоначальное деревянное здание построили еще в 1904 году по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Комплекс включил в себя залы для пассажиров первого и второго класса, багажное отделение, кассы телеграф, помещение для дежурного по станции, кабинет начальника станции и комнату для кондуктора, - напомнили в КГИОП.

Однако во время Великой Отечественной войны вокзал получил серьезные повреждение. Строительство нового - по проекту архитектора Владимира Кузнецова - завершили в 1955 году на участке, расположенном в 50 метрах от старого. Его фасады выполнили в приемах сталинского неоклассицизма и до наших дней оно дошло практически без изменений.

