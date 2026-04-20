Женщина из Петрозаводска потеряла два литра крови после домашних родов

Ребенок появился на свет, но сразу после этого у молодой мамы началось сильное кровотечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина едва не погибла в своей квартире в Петрозаводске после домашних родов. Ее экстренно госпитализировали, пишет портал «Карелинформ».

- Ребенок появился на свет, но сразу после этого у молодой мамы началось сильное кровотечение. Потеря крови составила почти два литра. Пациентку срочно доставили в больницу, где врачи сделали переливание крови, провели операцию, ушили разрывы. Состояние женщины удалось стабилизировать, - пишет издание.

Медики в очередной раз напоминают: даже при здоровой беременности роды остаются непредсказуемыми. В роддоме есть все необходимое, чтобы справиться с осложнениями. Дома такой возможности нет.

Ранее в Республиканском перинатальном центре погиб ребенок у жительницы поселка Янишполь. На 38-й неделе ей отказали в госпитализации, хотя у женщины было направление врача. Когда наутро она вернулась в медучреждение, врачи констатировали гибель ребенка. Экспертиза показала: малыш был здоров, причиной смерти стала гипоксия из-за нарушений кровообращения в плаценте.