НовостиПроисшествия20 апреля 2026 11:12

Двор в Красногвардейском районе оцепили из-за неизвестного коптера

По предварительной информации, беспилотник не военный
Регина МАРИНЕЦ
Неизвестный квадрокоптер залетел на территорию ЖК «Новая Охта».

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском районе днем 20 апреля оцепили двор из-за неожиданной находки. Около жилого комплекса на проспекте Маршака на тротуаре обнаружили беспилотник.

Неизвестный квадрокоптер залетел на территорию ЖК «Новая Охта». Местные жители сразу вызвали экстренные службы - на всякий случай. Прилетевший дрон огородили от любопытствующих, а рядом дежурит машина полиции.

- Дрон приземлился на углу бульвара. Все вокруг оцепили, люди собираются посмотреть, что там такое, но их близко не пускают, - пишут очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, беспилотник не военный. Сейчас его исследуют специалисты - выясняют, насколько он опасен и как вообще оказался на тротуаре. К 13:40 дрон уже начали убирать с места приземления. Скорее всего, он не представляет никакой угрозы. Обстоятельства произошедшего выясняются.