НовостиПроисшествия20 апреля 2026 12:31

Житель Кузбасса убил жену 73 ударами

Суд приговорил его к 8 годам в колонии
Александр ДЫБИН
Мужчину приговорили к 8 годам в колонии.

Таштагольский городской суд Кемеровской область вынес приговор местному жителю, который обвинялся в кровавой расправе над собственной супругой. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, трагедия разыгралась в декабре прошлого года.

- Конфликт возник на почве ревности, женщине были причинены многочисленные кровоподтеки, ссадины, а также ушибленные раны, которые повлекли развитие обильной кровопотери, что привело к ее смерти, – сообщила прокуратура Кемеровской области.

Уточняется, что 49-летний мужчина приревновал жену и набросился на нее с кулаками. После этого он сам вызывал скорую помощь. Но медики лишь констатировали смерть. Эксперты насчитали 73 отметины на теле убитой. Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима и году ограничения свободы.